MANAVGAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

MANAVGAT

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2026/226 Esas

Davacı , Teiaş Genel Müd. İleDavalılar İrfan Kaplan, Emine Akbulut Arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Kamulaştırma (bedel Tespiti Ve Tescil) Davası Nedeniyle;

Dava dilekçesinde özetle; Teiaş Genel Müdürlüğü 380 kV Akkuyu NGS - Manavgat 380 Enerji İletim Hattı güzergahında kalan ve kamulaştırmasına karar verilen Antalya İli, Manavgat İlçesi, Hacıobası Mahallesi, 120 ada 7 ve 8 parsel sayılı taşınmazlarda tesis edilecek irtifak hakkının Kamulaştırma Kanunu’nun 10. ve 8. Maddelerine göre değerinin tespit edilmesi ile taşınmazda tesis edilen irtifak hakkının davacı kuruluş adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmektedir.

Fen bilirkişi raporunda özetle; Hisseye düşen irtifak alanı tabloda gösterilmiş olup alan içerisinde pilon yeri bulunmamaktadır. 120 ada 7 nolu parselde İletim Hattının kapsadığı irtifak alanı ise 9233,72 metrekare ölçülmüştür.

Heyet raporunda özetle;Dava konusu Antalya İli, Manavgat İlçesi, Hacıobası Mahallesi, 120 ada 7 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak dosya kapsamı ile taşınmaz üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; Taşınmaz üzerinden 9.233,72 m² irtifak alanlı enerji nakil hattı geçirilmek suretiyle taşınmaza fiilen el atıldığı, Net Gelir Yöntemine göre, dava tarihi itibarıyla taşınmazın birim değerinin 1.279,46 TL/m² olarak hesaplandığı, Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan enerji nakil hattına ilişkin irtifak bedeli toplamının 4.134.924,05 TL olduğu ve maliklere ödenecek hisse irtifak kamulaştırma bedellerinin tabloda hesaplanmıştır. Hacıobası 120 ada 8 parsel sayılı taşınmaz 529,00 m² yüzölçümlü ve “PİLON YERİ” vasıflı taşınmazdır. Dava konusu taşınmazı tamamı Pilon Yeri Mülkiyet kamulaştırılması yapılmaktadır. Net Gelir Yöntemine göre, dava tarihi itibarıyla taşınmazın birim değerinin 1.279,46 TL/m² olarak hesaplandığı, Mülkiyet kamulaştırma değerinin 676.834,34 TL olduğu, ve maliklere ödenecek hisse irtifak kamulaştırma bedelleri tabloda hesaplanmıştır.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 27/10/2026 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.13/10/2026

#ilangovtr Basın no ILN02575554