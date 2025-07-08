Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Kara'nın savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
Kara, "rüşvet, irtikap ve zimmet" suçlamasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de tutuklandığı soruşturmada adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.