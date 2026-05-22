MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın:
İLAN
MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Sıra Adı Cinsi Kira süresi
 		  İhalenin şekli İlk Yıl Aylık Kira Bedeli İhale bedeli
 		 Geçici teminat İhale tarihi Saat
1
Side (Selimiye) Vista meydanında bulunan ATM noktasındaki 2 no.lu kabin

ATM kabin

5 yıl

2886/45.Madde 		 Yıllık
500.000,00TL+KDV
 		 2.500.000,00TL+KDV 75.000,00TL 10.06.2026


10.00
2
Ilıca Mah. 1283 ada 1 parselin doğusunda bulunan 1 no.lu Büfe

      Büfe

2 Yıl

2886/45.Madde 
 		 420.000,00TL+KDV 10.080.000,00TL+KDV 302.400,000 TL 10.06.2026

10.05
3
Mustafa UYSAL Parkı içerisinde bulunan büfe

Büfe

2 yıl

2886/45.Madde 		 10.000,00TL+KDV
 		 240.000,00TL+KDV 7.200,00TL 10.06.2026

10.10
4
Y. Pazarcı Mah.4017 sk.no:19 adresinde bulunan restaurant

restaurant

6 yıl

2886/45.Madde 		 90.000,00TL+KDV 6.480.000,00TL+KDV 194.400,00 TL 10.06.2026

10.15
5 Pazarcı 563 ada 51 parselde Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisinde bulunan 19  ve 20 no.lu satış ünitesi

Satış Ünitesi

3 Yıl

2886/45.Madde		 22.000,00 TL+KDV 792.000,00 TL+KDV 23.760,00 TL 10.06.2026

10.20

AÇIKLAMALAR
  1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan  istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
  2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.
        İstekli tarafından;
  1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
  2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
  3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
  4. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2026  yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
  5. Noter tasdikli imza sirküsü
  6. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
  7. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
  8. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2026  yılında alınmış belge ( ATM ihalelerinde istenmeyecek)
  9. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  10. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 500,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  11. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.
 14. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da  asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.


15. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   
16. İrtibat: 0.242.746 13 93  TRT Saati Esastır.  
İLANEN DUYRULUR.         

 

#ilangovtr Basın no ILN02474085