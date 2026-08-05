Kaza, dün saat 17.30 sıralarında D400 kara yolu Çakış Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 CMJ 677 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki dereye uçtu. Dereye düşerek ters dönen otomobilin sürücüsü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Dereye düşen otomobil çekici yardımıyla çıkarılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan kaza anı, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin aynı yönde ilerleyen başka bir aracın önünden geçerek hızla yoldan çıktığı ve doğrudan dereye yuvarlandığı anlar yer aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.