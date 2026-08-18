Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 kara yolu Tekandız Mevkii’nde dün akşam saat 18.00 sıralarında adeta can pazarı yaşandı. Yusuf Yerli idaresindeki tur minibüsü, ışıklı kavşağa yaklaştığı sırada kırmızı ışığın yanması üzerine yavaşlayıp duran Osman Nuri Yerdoğan yönetimindeki otomobile arkadan şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, ışıkta bekleyen diğer sürücülerin kullandığı taşıtlara vurarak zincirleme kazaya neden oldu. Toplam 6 aracın karıştığı feci kazada ortalık savaş alanına döndü.

EKİPLER BÖLGEYE SEFERBER OLDU: 17 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada Macaristan uyruklu Zlata Halusz, Sznezsanna Halusz, Kira Halusz, Vitalıj Halusz, Sandor Halusz ve Ukraynalı Hanna Marianovych ile Osman Nuri Yerdoğan, Filiz Yerdoğan, Saadet Yılmaz, Ahmet Emir Yılmaz, Sedat Argan, Asya Argan, Aslı Argan, Suat Özaydın, Zeynep Özaydın, Ahmet Fırat Özaydın ve Yavuz Özaydın yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 17 yaralı, ambulanslarla Manavgat’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

KAYMAKAM OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kazanın ardından Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Bölge Trafik İstasyon Amiri Başkomiser Mustafa Bozkurt ve Merkez Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Ahmet Çetin ile birlikte olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle D-400 Karayolu’nda ulaşım uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.