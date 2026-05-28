Dries Mertens’in ayrılmasının ardından geçen sezon 10 numara pozisyonunda sıkıntı yaşayan Galatasaray, sorunu kökten çözmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların bu bölge için düşündüğü ilk isim Bernardo Silva. 9 yıllık Manchester City kariyerini noktalayan ve bonservisi elinde olan Portekizli 10 numara, Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturdu.

Menajerinin de katıldığı görüşmede Silva’nın “Galatasaray’a gelmeyi istiyorum. Şartlarda anlaşırsak Galatasaray’da oynamayı çok isterim” dediği öğrenildi. Bernardo’nun 3 senelik kontrat ve yıllık 20 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler konuyu değerlendirip 31 yaşındaki 10 numaraya yanıt verecek. Ayrıca Bernardo Silva, Galatasaraylı iş insanı Zafer Kutanoğlu ile Göcek’te yemek yedi. Kutanoğlu’nun yemekte tecrübeli futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi