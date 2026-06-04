Real Madrid'de pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi yıldız savaşları başladı. Başkan adaylarından Enrique Riquelme, mevcut başkan ve başkan adayı Florentino Perez'in tahtını sallamak için transfer vaatlerini peş peşe açıkladı.

Başkan adayı Riquelme'nin, seçilmesi halinde Manchester City'den Erling Haaland'ı transfer edeceğini açıklaması İngiliz kulübünü harekete geçirdi.

Manchester City'den Haaland'ın yanı sıra Rodri'yi de transfer edeceğini öne süren Riquelme, "Bu oyunculardan herhangi biriyle ilgili sözlerimi tutmazsam, gelecek sezon için üyelik ücretlerinin tamamını ödeyeceğime dair bir garanti imzaladım. Haaland'ın bir serbest kalma maddesi var ve Madrid'e gelmek istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

İLK TEPKİ GELDİ

Manchester City, Riquelme'nin sözlerine tepki gösterdi ve resmi açıklama yaptı. İngiliz ekibi, İspanyol kulübünün başkan adayını yasal işlem başlatmakla tehdit etti.

City'den yapılan açıklamada "Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili İspanya'dan çıkan haberler doğru değildir. Bunun gerçekleşme ihtimali yok ve bunu mümkün kılacak hiçbir sözleşme maddesi bulunmamaktadır. Oyuncumuzun görüntüsünün bu bağlamda kullanılması nedeniyle yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz."

Ayrıca Norveçli golcünün menajeri Rafaela Pimenta ve babası Alfie Haaland da ortak bir açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını duyurdular ve "Her şey çok eğlenceli ama doğru değil. Madrid seçimlerinde her iki adaya da başarılar dileriz." ifadelerini kullandılar. Enrique Riquelme ise konu hakkında "Haaland tarafının beni yalanlaması bu işin bir parçası. Figo da yalanlamıştı, sonra ne oldu? Haaland'ın bir çıkış bedeli var. Onu verip alacağım. Bu kadar basit. Rodri ve Haaland'ı %100 Real Madrid'e getireceğim." dedi.