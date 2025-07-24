Manchester City, adı Galatasaray ile anılan kaleci Ederson’un takımdan ayrılmasını istemiyor. İngiliz ekibi, sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı eldiveni takımda tutmak için kararlı.

GALATASARAY İDDİALI, CITY DİRENCİ SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray 31 yaşındaki file bekçisiyle kişisel şartlarda görüşme gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Ederson transferi konusunda umutlu. Ancak City cephesi, oyuncuyu bedelsiz kaybetme riskine rağmen sözleşme süresi dolana kadar kadroda tutma eğiliminde.

CITY, AYRILIK HALİNDE TRAFFORD’U GERİ GETİREBİLİR

Ederson’un takımdan ayrılması durumunda Manchester City’nin B planı hazır. Kulüp, 2022 yılında Burnley’e sattığı İngiltere U21 kalecisi James Trafford’u geri alma opsiyonunu değerlendirmeye alabilir. Ancak genç kaleciye Newcastle United’ın da talip olduğu belirtiliyor.

EDERSON: “AYRILIK HABERLERİ ASILSIZ” DEMİŞTİ

Ederson, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada kulüpten ayrılacağı yönündeki söylentileri “asılsız haber” olarak nitelendirmişti. Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra Galatasaray’ın resmi teklif yaptığı iddia edildi. Hatırlanacağı üzere, yıldız kaleci geçen yaz da Suudi Arabistan’dan cazip teklifler almıştı.

TARİHE GEÇEN BİR KALECİ

Ederson, sekiz sezondur formasını giydiği Manchester City’de 372 maça çıkarak kulüp tarihinin en çok kupa kazanan kalecisi oldu. Pep Guardiola’nın oyun sisteminde kaleciden oyun kurma becerisi beklendiği düşünüldüğünde, Ederson’un yeri doldurulması kolay görünmüyor.