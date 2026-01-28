UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak. Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanacak Manchester City-Galatasaray maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. İLK 11'LER Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, Bernardo, O’Reilly, Marmoush, Cherki, Doku, Haaland Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, İlkay, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 10 puan topladı. Galatasaray, averajla 18. sıradaki Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer aldı. Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averaja haftaya 11. sırada girdi. Osimhen'in gözü rekorda Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, yarınki müsabakada gol atması durumunda sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak. Sarı-kırmızılılardaki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, çıktığı 12 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti. Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Osimhen, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile zirvede yer alıyor. Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında bir gol daha atması durumunda rekoru kırarak zirvenin tek başına sahibi olacak.

