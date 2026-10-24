İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Aston Villa, sahasında Manchester City'i ağırladı. Villa Park'ta oynanan mücadele, ev sahibinin 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Aston Villa, 6. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda 52. dakikada Erling Haaland'ın attığı gol, Manchester City'e dengeyi getirdi. 60. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Nicolas Jackson, Aston Villa'yı bir kez daha öne geçirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve maç 2-1 tamamlandı.

MANCHESTER CITY'NİN İLK YENİLGİSİ

Bu sonuçla ligde 7'de 7 Manchester City, 8. maçında Aston Villa'ya mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. City, 21 puanla zirvede yer alıyor.

Aston Villa ise puanını 11 yaparak maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi.

GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Aston Villa ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında karşı karşıya gelecek. 24 Kasım Salı günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşmış ve maçtan 6-0 galip ayrılmıştı.