Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Mancherter City ile oynayacağı maça yoğunlaşırken en büyük koz yine kulübede olacak. Cimbom'un başında tarihi galibiyetlere imza atan teknik direktör Okan Buruk, İngiliz devlerine karşı müthiş bir seri yakaladı. Manchester United, Tottenham ve Liverpool'a karşı çıktığı dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik alan Buruk, her yıl bir Premier Lig ekibini devirdi.

SIRA GUARDIOLA'DA MI?

Okan Buruk şimdi de gözünü Pep Guardiola'nın takımı Manchester City'ye dikti. Devler Ligi'nde 10 puana ulaşarak son 24 turunu neredeyse garantileyen Aslan, Buruk'un büyük maçlardaki özgüveniyle City deplasmanına hazırlanıyor. Camia, "İngiliz anahtarı" misali rakipleri çözmeyi başaran hocasının bu kez Pep Guardiola'ya karşı aynı başarıyı tekrarlamasını bekliyor.