İngiltere Lig Kupası'nın Wembley Stadyumu'nda oynanan finalinde Manchester City, Arsenal'i 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Manchester ekibine kupayı getiren golleri 60 ve 64'te Nico O'Reilly attı. SON 10 YILDA 5'İNCİ ZAFER Manchester City, son 10 yılda 5. kez İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götürerek büyük bir başarıya imza attı. Öte yandan bu Manchester ekibinin toplamdaki 9. Lig Kupası oldu. Öte yandan kupayı en son 1993'te kazanan ve son 4 finalini kaybeden Arsenal'in Lig Kupası hasreti 33 yıla çıktı.

