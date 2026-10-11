İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool ile Manchester City, Anfield'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede ikinci yarıda tempo arttı.
62. dakikada Liverpool forması giyen Ryan Gravenberch, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Manchester City, 65. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti.
CITY'DEN PEŞ PEŞE GOLLER
Manchester City, 68. dakikada Jeremy Doku ve 78. dakikada Rayan Cherki'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, ligde 6'da 6 yaparak 18 puana ulaştı. Liverpool ise 9 puanda kaldı.