Galatasaray dün akşam deplasmanda konuk olduğu Manchester City’e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın oynandığı Etihad Stadı'ndaki yiyecek fiyatları ortaya çıkarken gündem oldu… Stadyumda satılan ürünlerin fiyatları, Türk futbolseverlerin de dikkatini çekti.

Stattaki fiyat listesine göre döner kebap 220 TL, etli turta 230 TL, tavuklu köri turtası 220 TL, peynirli ve soğanlı turta 220 TL, sosisli rulo 200 TL olarak satılıyor. Atıştırmalıklarda ise çikolata ve cips 60 TL, şekerleme paketi 60 TL, çikolata paketi 80 TL, patlamış mısır ise 80 TL'den taraftarlara sunuluyor.

Fiyatların paylaşılmasının ardından sosyal medyada Türkiye'deki stat fiyatlarıyla karşılaştırmalar yapıldı. Fiyatlar Türkiye’ye göre oldukça ucuz bulundu.

İŞTE O FİYATLAR:

Döner kebap: 220 TL

Etli turta: 230 TL

Tavuklu köri turtası: 220 TL

Peynirli & soğanlı turta: 220 TL

Sosisli rulo: 200 TL

Çikolata: 60 TL

Cips: 60 TL

Şekerleme paketi: 60 TL

Çikolata paketi: 80 TL

Patlamış mısır: 80 TL