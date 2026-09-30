Manchester City'nin mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmasının ardından kulübün Premier Lig'den ihraç edilme ihtimali gündeme geldi. Ancak böyle bir yaptırımın uygulanabilmesi için özel bir oylama yapılması gerekiyor.

Independent'ın aktardığına göre ihraç kararı için 15 kulübün bu yönde oy kullanması şart Premier Lig kurallarında, suçlu bulunan bir kulübün ligden ihraç edilmesinin önerilebileceği belirtiliyor. İhraç ihtimali dışında puan silme, lig maçlarından men ve tazminat gibi yaptırımlar da uygulanabiliyor.

NE OLMUŞTU?

Premier Lig'in bağımsız komisyonu, City'yi yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu buldu. Komisyonun kararının ardından yaptırımlar henüz belirlenmedi ve City'nin karara itiraz etmesi bekleniyor.

SPOR BAKANINDAN İHRAÇ AÇIKLAMASI

İngiltere Spor Bakanı Lisa Nandy, Manchester City hakkındaki sürecin “son derece ciddi” olduğunu belirterek, suçlamaların itiraz sürecinin ardından kesinleşmesi halinde kulübü çok ağır bir yaptırımın bekleyebileceğini söyledi. Lisa Nandy, suçlamaların itiraz sürecinin ardından doğrulanması halinde Manchester City’nin Premier Lig’den ihraç edilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Nandy, “Bu tür suçlamaların doğrulanması halinde kulüp Premier Lig’den ihraç edilebilir. Bunun elbette herkes için çok büyük sonuçları olur” açıklamasını yaptı.

GUARDIOLA’DAN DESTEK

Guardiola yaşannalardan sonra Manchester City’e destek paylaşımında bulundu. İspanyol teknik adam, Instagram hesabından kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak ile çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki her bir Manchester City taraftarının burada olduğumu bilmesini istiyorum, her zamankinden daha fazla." dedi. Manchester City'yi 2016-26 yıllarında çalıştıran Guardiola, 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 kupa sevinci yaşadı.