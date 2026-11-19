Manchester City’nin bağlı olduğu City Football Group’a sağlanması planlanan 2 milyar dolarlık (1,82 milyar avro) kredi için yürütülen görüşmeler sonuçsuz kaldı. Financial Times’ın haberine göre Amerikan finans kuruluşu Apollo, İngiliz kulübünün maruz kaldığı yaptırımlar nedeniyle müzakerelerden geri adım attı.

Haberde görüşlerine başvurulan kaynaklara göre kredi müzakereleri son aşamaya gelmişti. Ancak eylül ayında alınan, Manchester City’nin dokuz yıl boyunca mali durumunu 900 milyon sterlinin üzerinde yapay olarak şişirdiğini tespit eden kararın ardından anlaşma gerçekleşmedi.

İTİRAZ ARALIK ORTASINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Manchester City, yaptırımlara karşı itirazda bulundu. İtirazın aralık ortasında değerlendirilmesi, yaptırımların ise 2027 yılında uygulanması bekleniyor.

Apollo’dan alınması planlanan kredi, Avrupa, Amerika ve Asya’da kulüpleri bulunan City Football Group’a ek likidite sağlayacaktı. Kaynak, mevcut kredi limitlerinin yeniden finansmanı için de kullanılacaktı.