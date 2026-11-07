Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Nottingham Forest'e 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla City'nin üst üste aldığı yenilgilerin sayısı üçe çıktı. Nottingham Forest, 6. dakikada Jair ve 18. dakikada Liam Delap'ın golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı. Manchester City, Rayan Cherki'nin 52. dakikada attığı golle 2-1'i buldu. Nottingham Forest, Liam Delap'ın 73. dakikada attığı golle Manchester City'yi 3-1 yendi. PUAN FARKI 6’YA ÇIKTI Aston Villa ve Brighton'a kaybeden Manchester City, Nottingham Forest maçıyla birlikte ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 21 puanda kaldı ve lider Arsenal ile puan farkı 6'ya çıktı. Nottingham Forest, ligde 9 puana yükseldi.

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