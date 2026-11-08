İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City, deplasmanda Nottingham Forest'e 3-1 yenildi. City böylece üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.
Ev sahibi ekip, 6. dakikada Jair'in golüyle öne geçti. Liam Delap'ın 18. dakikada farkı ikiye çıkardığı Nottingham Forest, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
Manchester City, 52. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle farkı bire indirdi. Ancak 73. dakikada yeniden sahneye çıkan Delap, kendisinin ikinci golünü kaydederek maçın skorunu belirledi: 3-1.
Bu sonuçla Manchester City, 21 puanla maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı. Nottingham Forest ise 9 puana ulaşarak 16. sıraya yükseldi.
Manchester City gelecek hafta sahasında Fulham'ı ağırlayacak. Nottingham Forest ise Bournemouth deplasmanına çıkacak.