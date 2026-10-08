Eylül ayı sonlarında Manchester City'nin Premier Lig mali kurallarının ihlaliyle ilgili suçlamaların neredeyse tamamından suçlu bulunduğu kamuoyuna yansıdı. Şubat 2023'te Premier Lig yönetimi, kulübü 2009 ile 2018 yılları arasında 115 farklı kural ihlaliyle suçlamış, daha sonra Times gazetesi bu sayının 130 olduğunu bildirmişti.

BBC'nin haberine göre, kulübün karara itiraz etmesinin ardından üst lig kulüplerinin yöneticileri arasında olası bir başarısızlık durumunda yaptırımların sadece geçmişteki zararları tazmin etmeyip gelecekteki fırsatları da sınırlaması gerektiği yönünde güçlü bir mutabakat oluştu.

'DAHA RADİKAL KARARLAR İSTİYORLAR'

En az dört Premier Lig kulübünün temsilcisi, işlenen suçların ciddiyeti karşısında tek bir puan silme cezasının yetersiz kalacağını ve küme düşme dahil olmak üzere daha radikal adımlar atılması gerektiğini ifade ediyor.

Sekiz kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Manchester City'nin kazandığı kupaların akıbeti ise kulüpler arasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Bir kulübün üst düzey temsilcisi, City'nin şampiyonluklarının geri alınması gerektiğini savunurken, kupaların doğrudan yeniden dağıtılması yerine başarıların iptal edilip ilgili sezonların şampiyonluklarının boş bırakılmasına daha sıcak baktıklarını belirtti.

'TRANSFER YASAĞI İSTİYORLAR'

Bir diğer kaynak ise kulübün suçlu bulunduğu dönemdeki sekiz büyük kupayı elinde tutmasına izin verilmesinin ligin itibarına büyük zarar vereceği uyarısında bulundu. Ayrıca, olası bir küme düşme cezasının tek bir sezonla sınırlı kalmasının City için yalnızca "küçük bir aksilik" olacağından endişe eden yetkililer, puan cezalarının birkaç sezona yayılmasını ve birden fazla transfer dönemini kapsayan transfer yasaklarının getirilmesini talep ediyor.