Mali kural ihlalleri nedeniyle yürütülen disiplin sürecinde Manchester City için küme düşme senaryosu gündeme geldi. Daily Mail haberine göre İngiliz kulübüne, Premier Lig'den Championship'e düşmesine yol açacak büyüklükte puan silme cezası verilebilir.

Soruşturma sürecine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, bu yaptırıma yüksek miktarda para cezasının da eşlik edebileceği ileri sürüldü.

İKİ SEZON 2.LİG'DE KALABİLİR

İddiaya göre yaptırımlar arasında bir sonraki sezonu kapsayacak ek puan silme cezası da bulunuyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Manchester City'nin Championship'te en az iki sezon geçirmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Böyle bir kararın uygulanmasında İngiltere Futbol Ligi (EFL) ile ilgili düzenlemelerin ve yetki süreçlerinin önem taşıdığı ifade edildi. Kulübün doğrudan İngiliz futbol lig sisteminin dördüncü seviyesi olan League Two'ya gönderilmesi ise haberde düşük ihtimal olarak değerlendirildi.

KOMİSYON MALİ İHLALLERDEN SORUMLU BULDU

Premier Lig yönetimi, bağımsız komisyonun Manchester City hakkındaki kararını 29 Eylül 2026'da açıkladı. Komisyon, kulübü 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dokuz yıllık dönemde ciddi mali kural ihlallerinden sorumlu buldu.

Kararda, Manchester City'nin bazı ticari ortaklarıyla yaptığı anlaşmalar üzerinden gelirlerini olduğundan yüksek, giderlerini ise olduğundan düşük gösterdiği sonucuna varıldı. Premier Lig ve UEFA'nın mali harcama sınırlarının ihlal edildiği, soruşturma sırasında iş birliği yükümlülüklerinin büyük bölümünün yerine getirilmediği de komisyonun tespitleri arasında yer aldı.

Manchester City, karara karşı 1 Ekim 2026'da itiraz başvurusunda bulundu. Premier Lig yönetimi başvuruyu 2 Ekim'de resmen duyurdu. Suçlamaları reddeden kulüp, kararda hukuki ve maddi hatalar bulunduğunu savundu. Suçsuzluğunu kanıtlayacak delillere sahip olduğunu belirten Manchester City, yargılama tamamlanana kadar başka açıklamalar yapma imkanının sınırlı olduğunu bildirdi.

İTİRAZ İNCELEMESİ OCAK 2027'YE UZAYABİLİR

Daily Mail'in haberinde, Premier Lig yönetiminin olası yaptırımların itiraz süreci tamamlanmadan açıklanmasını istediği de öne sürüldü. İtiraz incelemesinin Ocak 2027'ye kadar uzayabileceği belirtilirken ceza miktarı ve uygulama takvimi henüz kesinleşmedi.

Premier Lig yönetimi daha önce yaptırımların bağımsız komisyon tarafından ayrı bir aşamada ele alınacağını duyurmuştu.