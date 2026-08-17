İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki Prestwich kasabasında infial yaratan bir olay meydana geldi. Yaklaşık iki ay önce ülkeye gittiği öğrenilen B.K.Y. isimli Türk vatandaşı, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle kaçamadan yakalanan şüpheli, sokak ortasında öfkeli kalabalığın tepkisiyle karşılaştı.

SOKAKTA SUÇÜSTÜ YAKALANDI, AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Çevredeki insanların hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilen zanlının yakalanma anı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde mahalle sakinlerinin, "Çocuğa zarar vermek için geldin, yarın Türkiye'de değil hapiste olacaksın" diyerek tepki gösterdiği görüldü. Sert müdahale karşısında panikleyen B.K.Y.'nin ise Türkçe ve yetersiz bir İngilizceyle "Ben ne yaptım, ben geri zekalıyım" ve "I am stupid" (Ben aptalım) diyerek gözyaşları içinde kendini savunmaya çalıştığı kayıtlara geçti.

Kalabalığın tepkisinin ardından ihbar üzerine hızla adrese intikal eden emniyet güçleri, B.K.Y.'yi öfkeli grubun elinden alarak gözaltına aldı. Emniyet merkezine götürülen zanlı, buradaki sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

16 AY HAPİS CEZASI

İngiliz yargı organlarınca yürütülen süreç kısa sürede sonuçlandı. Hakim karşısına çıkarılan B.K.Y., hakkındaki suçlamalar doğrultusunda suçlu bulundu. Mahkeme, 14 yaşındaki çocuğa yönelik istismar girişiminde bulunan zanlıyı 16 ay hapis cezasına çarptırarak cezaevine gönderdi.