Manchester United’da kulübün yeni sahibi Sir Jim Ratcliffe, maliyetleri düşürme adına kulüp içinde radikal kesintiler yapmaya devam ediyor. Son olarak, tesislerdeki yemek seçeneklerinde ciddi bir kısıtlama getirildi.

YEMEK MENÜSÜNE SINIRLAMA

Ratcliffe, kulüp bünyesinde birçok değişikliğe imza atarken, son olarak yemek hizmetlerinde büyük bir kesintiye gitti. Yeni düzenlemeye göre, artık antrenman tesislerindeki yemek seçenekleri yalnızca çorba ve sandviçle sınırlandırıldı. Bu kısıtlama, A takım oyuncuları hariç tüm kulüp çalışanları ve alt yaş grubu futbolcularını kapsıyor.

BÜYÜK TASARRUF ADIMLARI DEVAM EDİYOR

Ratcliffe'in kulüpte başlattığı tasarruf politikaları bununla sınırlı değil. Daha önce 250’den fazla çalışanın işine son verildi, geleneksel Noel partisi iptal edildi, bilet fiyatları artırıldı, eski oyunculara yardım sağlayan bir hayır kurumuna yapılan fon kesildi.

Son olarak, Manchester United U18 Takımı’nın FA Youth Cup 5. tur maçını Old Trafford'da oynamasına izin verilmedi. Geleneksel olarak kulübün ana sahasında oynanan bu karşılaşma, 12.000 kişilik Leigh Sports Village’a taşındı, böylece kulüp 8.000 pound tasarruf sağladı.

MANCHESTER UNITED TARİHİNİN EN KÖTÜ DÖNEMİ Mİ?

Manchester United, Premier League’de 15. sırada yer alıyor ve sadece averajla West Ham’ın önünde bulunuyor. Teknik direktör Ruben Amorim, takımın içinde bulunduğu krizi yönetmenin zor olduğunu belirterek, “Manchester United tarihinin en kötü takımı” yönündeki eleştirileri doğrular nitelikte bir açıklama yaptı.

Everton karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen Bruno Fernandes ve Manuel Ugarte'nin golleriyle skoru eşitleyen Manchester United, Goodison Park'ta zor da olsa bir puan çıkarmayı başardı. Ancak Amorim, takımın istikrarsızlığını çözmenin kolay olmadığını ifade etti:

"Daha tutarlı olmamız için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bilseydim, değiştirirdim. Önümüzdeki maça odaklanmak zorundayız ve antrenmanlarda çalıştığımız her şeyi sahaya yansıtmalıyız."

GELECEK BELİRSİZ, TARAFTARLAR TEPKİLİ

Sir Jim Ratcliffe’in kulüp içinde uyguladığı sıkı mali politikalar, Manchester United taraftarları arasında büyük tartışma yaratmış durumda. Sahada beklenen başarıdan uzak kalan Kırmızı Şeytanlar, hem finansal hem de sportif anlamda zor bir süreçten geçiyor. Yönetimin aldığı kararların kulübü nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki dönemde daha net belli olacak.