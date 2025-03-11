Bu büyük projeye kulübün ortak sahiplerinden Sir Jim Ratcliffe öncülük ediyor. Ünlü İngiliz mimar Sir Norman Foster ile birlikte tasarlanan yeni stadyum, Manchester United’ın büyüklüğüne yakışan ikonik bir yapı olacak.

Ratcliffe, “Dünyanın en büyük kulübü, en iyi stadyuma sahip olmalı” diyerek projenin önemini vurguladı. Premier Lig'deki diğer statların modern olduğunu ancak United’ın Real Madrid’in Santiago Bernabéu’su ya da Barcelona’nın Camp Nou’su gibi bir arenaya sahip olmadığını belirtti.

Projenin maliyetinin yaklaşık 2 milyar sterlin (yaklaşık 95 milyar lira) olması bekleniyor. Bu proje, yalnızca Manchester United’ın değil, aynı zamanda bölgenin de dönüşümünü sağlayacak büyük bir kentsel yenileme planının parçası olarak öne çıkıyor.

Trafford Wharfside bölgesindeki bu dönüşüm, İngiliz hükümeti tarafından destekleniyor ancak Ratcliffe, stadyum inşaatında devlet fonlarının kullanılmayacağını açıkladı. Devlet desteğinin yalnızca bölgesel altyapı geliştirmeleri için kullanılacağını belirtti.

Yeni Old Trafford, "Kuzeyin Wembley’i" olarak tanımlanıyor. Planlanan kentsel dönüşüm, 90 bin yeni iş yaratacak ve ekonomiye yılda 7,3 milyar sterlin katkı sağlayacak. Sadece futbol maçları değil, ulaşım merkezleri, spor tesisleri, konutlar ve eğlence alanlarıyla birlikte şehrin sosyal yaşamına da büyük bir katkı sunması hedefleniyor.

Mevcut Old Trafford’un giderek kötüleşen durumu, bu projenin gerekliliğini artıran en önemli etkenlerden biri. Son yıllarda stadyumda yaşanan altyapı sorunları sık sık gündeme geldi. Tribünlerdeki su sızıntıları, tavanlardan damlayan sular ve basın toplantılarının bile bu tür sorunlar nedeniyle sekteye uğraması, yenilenme ihtiyacını gözler önüne serdi.

Manchester United, resmi proje tanıtımına hazırlanırken, kulüp tarihine damga vuracak bir stadyum yapımı için geri sayıma geçti. Önümüzdeki beş ila altı yıl içinde tamamlanması planlanan stadyum, kulübün dünya çapındaki prestijini daha da artıracak. Sir Jim Ratcliffe, "Bu projeyi hayata geçirmek, Manchester United için inanılmaz bir fırsat" sözleriyle heyecanını dile getirdi.