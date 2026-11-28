Manchester United, Premier Lig'in 12. haftasında Old Trafford'da konuk ettiği Brentford'a 4-0 mağlup oldu. Ligde 12 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ev sahibi ekip, 8 puanda kalarak düşme hattından çıkamadı. Brentford'da Callum Wilson, 19 ve 32. dakikalarda attığı gollerle takımını ilk yarıda 2-0 öne geçirdi. Ajer'in 82 ve Schade'nin 90+1. dakikadaki golleri maçın skorunu belirledi. Konuk ekip bu galibiyetle puanını 20'ye yükseltti. SON SIRAYA GERİLEYEBİLİR Manchester United, yenilginin ardından maç fazlasıyla 19. sırada yer aldı. Crystal Palace, Hull City'yi yenerse Kırmızı Şeytanlar son sıraya gerileyecek. BRENTFORD'DAN 89 YIL SONRA GELEN GALİBİYET Brentford, 1937'den bu yana Old Trafford'daki ilk galibiyetini elde etti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.