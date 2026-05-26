İngiltere Premier Lig’de eski günlerine geri dönmek isteyen Manchester United transfer çalışmalarına devam ediyor…

Kulübün unutulmaz isimlerinden olan Patrice Evra, Galatasaraylı Osimhen’in transferi için Manchester United’a çağrıda bulundu. Kulüp yönetiminin bu transfer için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaması gerektiğini vurgulayan Evra şu ifadeleri kullandı:

"Victor Osimhen'i çok seviyorum. Manchester United kadrosunun faydalanabileceği türde bir kişiliğe ve karizmaya sahip. Kulüp yönetiminin onun için harekete geçmesini çok isterim. Bence o tam da ihtiyacımız olan kişi."