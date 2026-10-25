Manchester United, Premier Lig'in 8. haftasında Old Trafford'da ağırladığı Bournemouth'a 3-0 mağlup oldu. Bournemouth, 38. dakikada Rayan'ın golüyle öne geçti. Marcus Tavernier, 43. dakikada farkı ikiye çıkardı ve konuk ekip ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 71.dakikada Evanilson'ın kaydettiği gol, maçın skorunu belirledi. DÜŞME HATTINA DOĞRU GİDİYOR Karşılaşma sonrası Manchester United taraftarları futbolcuları ıslıkladı. Bu sonuçla Manchester United 7 puanda kaldı ve düşme hattının hemen üzerinde yer aldı. Bournemouth puanını 9'a yükseltti. KAZANMAYI UNUTTU Manchester United ligde 6 maçtır kazanamıyor. Öte yandan Kırmızı Şeytanlar ligde tek galibiyetini 2. haftada Ipswich Town karşısında aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece Sabah'ı mağlup eden Michael Carrick'in ekibi, Atletico Madrid'e 2-0, Como'ya ise 4-1'lik skorla mağlup oldu.

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