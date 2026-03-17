Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların kaleci listesinde ilk sırada ise Manchester United’da yeterince forma şansı bulamayan Altay Bayındır bulunuyor.

Manchester United'da forma şansı bulamayan milli kalecinin transferi için sürpriz bir olasılık gündeme geldi.

TAKAS İHTİMALİ MASADA

İngiliz basınına yansıyan iddialara göre Manchester United, daha önce de ilgilendiği Wilfred Ndidi için sezon sonunda yeniden harekete geçecek. İngiliz devi, Ndidi ile ciddi şekilde ilgileniyor. Bu bağlamda transferde Altay Bayındır takası da gündeme geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, Altay Bayındır transferine onay verdiği aktarılırken milli kaleciyi kadrosunda görmek siyah beyazlı yönetim de tüm ihtimalleri değerlendirecek. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin ardından transferin bu şekilde sonuçlanabileceği ifade edildi.