Manchester United, 3 efsane oyuncusunun isimlerinin formalara yazılmaması yönünde karar aldı.
İngiliz ekibinin maçlarına ev sahipliği yapan Old Trafford'daki kulüp mağazasında sergilenen tabelanın sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıkan bu karara göre Cristiano Ronaldo, Eric Cantona ve David Beckham'ın adı formalarda yer alamayacakç
İMAJ HAKKI SEBEP OLDU
Kırmızı Şeytanlar, üç efsanesinin kendi imaj haklarına sahip olduğu için formalara bu isimlerin basılamayacağını doğruladı. Sosyal medyada paylaşılan mesajda; Manchester United'ın forma baskı politikasını anlatan tabelada, "lisans kısıtlamaları" nedeniyle Eric Cantona, David Beckham ve Cristina Ronaldo'yu formalara basamıyoruz" ifadeleri yer aldı.
İngiliz ekibinin yönetimi uygulanan kararı doğruladı ve söz konusu lisans politikasının birkaç sezondur kullanıldığını aktardı.