Manchester United'da teknik direktör Michael Carrick'le yolların ayrılması bekleniyor. Athletic'in haberine göre henüz son karar verilmedi ancak milli ara sonrasındaki Liverpool maçında Carrick'in takımın başında yer alma ihtimali çok düşük.

Premier Lig'de Aston Villa ile 4-4 berabere kalan Manchester United, milli araya küme düşme hattında girdi. Bu sezon ligde yalnızca sahasında Ipswich Town'u yenebilen ekip, 10 maçta bir galibiyet, beş beraberlik ve dört yenilgi aldı.

POCHETTINO LİSTENİN ÜST SIRALARINDA

Carrick'in yerine geçebilecek adayların değerlendirilmeye başlandığı belirtiliyor. ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino'nun listenin üst sıralarında bulunduğu, Eddie Howe ve Julian Nagelsmann'ın da düşünülen isimler arasında yer aldığı aktarılıyor.