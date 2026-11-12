Premier Lig'de bu sezon 10 maçta yalnızca bir galibiyet alan Manchester United'da Michael Carrick dönemi sona erdi. Resmi olarak kulüp, teknik direktör Carrick'in görevine son verdi.

Manchester United'ın Mauricio Pochettino ile prensip anlaşmasına vardığı belirtiliyor. Resmi açıklamaların kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

LİGDE TEK GALİBİYET

Manchester United, bu sezon ligde yalnızca sahasında Ipswich Town'u yenebildi. Çıktığı 10 maçta beş beraberlik ve dört yenilgi alan İngiliz ekibi, Lig Kupası'nda da Brighton'a elendi.

Şampiyonlar Ligi'nde ise Sabah ve Atalanta karşısında galip gelen Manchester United, Atletico Madrid'e yenildi.

GEÇEN SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ALMIŞTI

Carrick, geçen sezon ocak ayında görevine son verilen Ruben Amorim'in yerine geçici olarak takımın başına gelmişti. Onun yönetiminde çıkışa geçen Manchester United, sezonu Şampiyonlar Ligi biletiyle tamamlamıştı.

Carrick, yaz aylarında kulüple uzun süreli bir sözleşme imzalamıştı.