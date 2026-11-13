Manchester United, kötü sonuçların ardından yollarını ayırdığı Michael Carrick'in yerine Mauricio Pochettino'yu getirdi. Kulüp, Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin 18 Kasım'dan itibaren geçerli olacağını açıkladı.
13 Kasım'da duyurulan atamayla Pochettino'nun Manchester United'daki yeni dönemi beş gün sonra başlayacak.
KARİYERİNDEKİ ÜÇ KUPAYI PSG İLE KAZANDI
Teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Espanyol'da başlayan Pochettino, daha sonra sırasıyla Southampton, Tottenham, PSG, Chelsea ve ABD Milli Takımı'nı çalıştırdı.
Arjantinli teknik adam, kariyerindeki üç kupayı da PSG'nin başında kazandı. Fransız ekibiyle birer Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Pochettino, ABD Milli Takımı ile de 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.