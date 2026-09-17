Manchester United altyapısında 9 yaşından bu yana forma giyen JJ Gabriel, kulüpten ayrılmak istediğini resmi olarak bildirdi. 15 yaşındaki Gabriel, pazartesi günü kulübe resmi bir mektup göndererek kaydının silinmesini talep etti.

Gabriel, geçtiğimiz hafta Manchester United U19 formasıyla UEFA Gençlik Ligi'nde Sabah'a karşı hat-trick yapmıştı. Ancak aynı gün Şampiyonlar Ligi'nde A takım kadrosunda yer almayı bekleyen genç oyuncu, yaşananların ardından A takım antrenmanına katılmadı ve sosyal medya hesabındaki Manchester United içeriklerini sildi.

Kulüp, Gabriel'i Brighton ile oynanacak Lig Kupası maçının kadrosuna dahil etmeyi planlıyordu ancak oyuncu Carrington'a dönmedi. Manchester United CEO'su Omar Berrada'nın durumu yakından takip ettiği, kulübün ortaklarından Sir Jim Ratcliffe'in de gelişmelerden haberdar olduğu bildirildi.

REAL MADRİD PEŞİNDE

The Athletic'in haberine göre Real Madrid, JJ Gabriel'i kadrosuna katmak için aylardır çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol kulübü, oyuncunun 18 yaşından küçük olması nedeniyle FIFA'nın uluslararası transfer kurallarına uygun şekilde hareket ediyor. Gabriel'in transferi gerçekleşirse, ilk olarak Real Madrid Castilla ve U19 takımları arasında forma giymesi planlanıyor. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde de oynatılması bekleniyor.

Real Madrid'in yanı sıra Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in de Gabriel'in durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Manchester United ise genç yıldızını kaybetmek istemiyor. Kulüp, Gabriel'e 16 yaşına girdiğinde yeni bir altyapı sözleşmesi, 17 yaşında ise profesyonel bir kontrat sunmayı planlıyor.

Manchester United, Gabriel'in sözleşmesini feshetmesi talebini kabul etmeye hazır değil. Oyuncunun mevcut anlaşması gelecek yaz sona erecek. Ancak Gabriel'in Avrupa Birliği pasaportuna sahip olması ya da bu pasaportu alması halinde transfer süreci farklı bir boyut kazanabilir.

Gabriel, 6 Ekim'de 16 yaşına girecek. Babası Joe O'Cearuill, İrlanda Milli Takımı'nda iki kez forma giyerken, annesi Kıbrıs kökenli. JJ Gabriel, Manchester United altyapısında çıktığı son 34 maçta 31 gol atıp 6 asist yaptı. Genç futbolcu, kulüp tarihinde FA Youth Cup'ta forma giyen ve gol atan en genç oyuncu unvanını da elde etti. Manchester United yönetimi, Gabriel'in kayıt silme talebine cuma gününe kadar yanıt verecek.