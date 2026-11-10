Manchester United, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Futbol Gözlemevi'nin son beş yıllık transfer yönetimini değerlendiren araştırmasında Avrupa kulüpleri arasında son sırada yer aldı. İngiliz kulübünün hesaplanan değer kaybı 334 milyon sterlin oldu.

Araştırmada, 2021 yılından bu yana transfer harcamaları 42 milyon sterlini aşan kulüpler incelendi. Değerlendirmede oyuncu satışlarından elde edilen gelirler, bonservis bedelleri ve kadrodaki futbolcuların piyasa değerlerindeki değişimler dikkate alındı. Manchester United, küresel sıralamada ise yalnızca Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'in önünde yer bulabildi.

Yüksek maliyetlerle transfer edilen Antony, Jadon Sancho, Rasmus Hojlund, Andre Onana, Mason Mount ve Joshua Zirkzee gibi oyuncuların beklentilerin çok altında kalması, Manchester United'daki ekonomik kaybın başlıca nedeni olarak gösterildi.

FRANKFURT 441 MİLYON STERLİNLE ZİRVEDE

Araştırma sonuçlarına göre Eintracht Frankfurt, 441 milyon sterlinlik değer artışıyla ilk sırayı aldı. Alman ekibini 440 milyon sterlinle Real Madrid ve 394 milyon sterlinle Paris Saint-Germain izledi.