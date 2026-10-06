Uluslar Ligi A Grubu 4. maçında A Milli Takım deplasmanda karşı karşıya geldiği İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
Maç sonu İtalya Milli takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini değerlendirmelerde bulundu.
İtalya'da göreve geldikten sonraki süreci değerlendiren Roberto Mancini, "Bugüne kadar işlerin gidişatından ve sonuçların olumlu olmasından memnunuz" açıklamasını yaptı.
Montella'nın performansını değerlendiren Mancini, "Ben Vincenzo Montella'nın Türk Milli Takımı'yla çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Bu takımı Dünya Kupası ve Uluslar A Ligi'ne taşıdı.'' ifadelerini kullandı.
Roberto Mancini, "Türkiye'ye karşı ilk maçta çok iyi oynadık. 3-0'dan sonra maçı çevirmek kolay değil ama Türkiye bizi zorlamaya devam etmişti. Bugün ise dengeli bir maç izledik. Futbol bu; bazen kaybeder, bazen kazanırsınız ama tekrar ediyorum; Montella'nın iyi bir teknik direktör olduğunu ve Türkiye ile iyi işler yaptığını düşünüyorum." dedi.