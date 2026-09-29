İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 4-1 yendi. Karşılaşma sonrası İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin stattan ayrılırken söylediği sözler gündem oldu. Mancini, Türkiye-İtalya maçının ardından Bursa'da bulunan stadyumu terk ederken, koridorda gazetecilere baktı ve "Cimbombom" dedi. Roberto Mancini'nin bu sözleri sosyal medyada dikkat çekerken, özellikle Galatasaray taraftarlarının dikkatini çekti. Mancini'nin "Cimbombom" dediği anlar kameralara yansıdı ve sosyal medyada gecenin en çok paylaşılan anlarından biri oldu. Mancini daha sonra stattan ayrıldı.

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