İtalya, Uluslar A Ligi ikinci maçında yarın Türkiye ile Bursa'da karşılaşacak. İlk maçında Fransa'ya mağlup olan İtalya, Türkiye maçını çıkış maçı olarak görüyor.
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, 10 oyuncuyu Türkiye deplasmanına getirmedi. Mancini'nin kadroya dahil etmediği oyuncular arasında Pessina, Ahanor, Coppola, Kouadio, Mancini, Barella, Ricci, Zoma, Inacio ve Maldini yer alıyor.
Türkiye-İtalya maçı yarın saat 21.45'te Bursa'da oynanacak. Zorlu mücadele ATV ekranlarından yayınlanacak.