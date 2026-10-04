İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup dördüncü maçında yarın Türkiye ile oynayacakları müsabakayı, basit bir maç olarak düşünmenin hata olacağını söyledi.

Bologna'da yarın ay-yıldızlı milli takımı konuk edecek İtalya'nın teknik direktörü Mancini, maç öncesinde karşılaşmanın Renato Dell'Ara Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Mancini, gruptaki sıralamanın önemli olduğunu ancak maç maç düşünmeleri gerektiğini belirterek, "Oyuncularım bugüne kadar gerçekten ellerinden geleni yaptılar ve yapmaya devam edecekler. Sadece 2 gün önce Paris'te (Fransa'ya karşı) oynadık. Tabii ki bir önceki maça kıyasla bazı değişiklikler yapacağız." dedi.

''ROTASYONU KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

İtalyan teknik adam, takımının şu ana kadar gösterdiği performanstan çok memnun olduğunu ifade ederek, "Fakat aynı takımda çıkmak bu kadar kısa bir süre içerisinde gerçekten oyuncular için de yorucu olabiliyor diye düşünüyorum. O yüzden rotasyonu kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin yarınki maça Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'dan yoksun olarak çıkacağı ve bunun kendileri için bir avantaj olup olmadığı şeklinde soruya Mancini, "Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir milli takım olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok iyi oyunculardan oluşan bir milli takım. (A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo) Montella'nın özellikle takımı Dünya Kupası'na götürme başarısı göstererek gerçekten çok önemli adımlar attığını düşünüyorum. Fakat şu anda zor bir dönemden geçmekte. Özellikle bu döneme baktığımız zaman önemli bazı oyunculardan yoksun olarak çıkacaklar karşımıza ama yine de zor bir maç olacak." yanıtını verdi.

Mancini, yarınki maça, doğru bir şekilde yaklaşmaları gerektiğini belirterek, "Yapılmaması gereken hata; kesinlikle Türkiye'nin kolay bir rakip olduğunu düşünmek olur. Türkiye'nin, Belçika mağlubiyetinden geldiğini hatırlamamız gerekmekte. Onları hafife almak gerçekten bir hata olur. Dolayısıyla bunun basit kolay bir maç olacağını düşünmemek gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’yi "iyi bir ekip" olarak tanımladığı ve buna karşın grubun ikinci maçında 4-1 yendikleri anımsatılan Mancini, bu düşüncesinde bir değişiklik olup olmadığı sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Ben kesinlikle fikrimi değiştirmedim. Gerçekten özellikle teknik özellikleri çok üst safhada olan oyunculara sahip bir takım olduğunu düşünüyorum. Şu anda işlerin yolunda gitmediği bir dönemden geçmekteler. Özellikle Dünya Kupası'nda gerçekten büyük bir talihsizlik yaşadıklarını düşünüyorum."

BARELLA: 'BİZİM İÇİN KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK'

Barella, Inter'den takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sebebiyle A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi maçlarında yer alamadığı hatırlatılarak, "Hakansız ay-yıldızlıları nasıl gördüğü" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şüphesiz Hakan gerçekten büyük bir oyuncu. Kendisini önce rakip olarak tanıdım, ardından takım arkadaşım olarak oynama şansı bulduğum bir oyuncu. O lider bir oyuncu. Takım arkadaşları onun liderliğinin eksikliğini hissedecektir. Fakat tabii ki Türkiye'de başka kaliteli de oyuncular var ama bildiğiniz üzere bu bir takım oyunu. Türkiye'de aynı şekilde liderlik rolü üstlenebilecek, çok kaliteli oyuncular var. Bizim için şüphesiz kolay bir maç olmayacak. Çünkü Türkiye özellikle son aldığı sonuçlardan sonra yara alarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bunun aksini yapabileceklerini göstermek isteyecekler."

Bu arada, basın toplantısı öncesinde İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ağrıları olduğu gerekçesiyle bugünkü idmana katılmayan forvet oyuncusu Moise Kean'in milli takım kampından ayrıldığı bildirildi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile Türkiye yarın akşam Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.