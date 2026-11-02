Mandalina, kış aylarının en sevilen meyvelerinden biri olsa da marketten alınan her mandalina aynı lezzeti sunmuyor. Bazıları ekşi, bazıları kuru, bazıları ise çekirdekleri nedeniyle yemek keyfini azaltabiliyor. Peki, mandalina alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Mandalina seçerken göz önünde bulundurulması gereken birkaç önemli ayrıntı var. Bu püf noktaları sayesinde daha tatlı, sulu ve lezzetli meyveleri seçmek mümkün.

Mandalina seçerken şekline aldanmayın

Mandalinanın şekli, tatlı olup olmadığını anlamak için tek başına yeterli değil. Küçük ve hafif yassı mandalinalar genellikle büyük ve tamamen yuvarlak olanlara göre daha tatlı olabiliyor.

Aroması ve sulu yapısıyla öne çıkan klementinler de tercih edilebilecek çeşitler arasında yer alıyor.

Bir mandalinanın çekirdekli olup olmadığını yalnızca şekline bakarak anlamak mümkün değil. Sapının yakınındaki çıkıntılar veya uzun görünümü, çekirdekli olduğunun kesin bir göstergesi sayılmıyor.

Bu nedenle çekirdeksiz mandalina almak isteyenlerin meyvenin çeşidini sorması daha güvenilir bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Daha sulu mandalinayı ağırlığından anlayabilirsiniz

Mandalina alırken aynı büyüklükteki meyveleri karşılaştırmak faydalı olabilir. Bu durumda daha ağır olan mandalinayı tercih etmek, daha sulu bir meyve seçmenize yardımcı olabilir.

Meyvenin kabuğunu da dikkatlice incelemek gerekiyor. Küf, ıslak lekeler, ezikler ve hasar izleri bulunan mandalinalardan uzak durmakta fayda var.

Mandalinayı hafifçe bastırdığınızda ne taş gibi sert ne de aşırı yumuşak olmalı. Yumuşak bölgeler, kötü koku ve çürüme belirtileri meyvenin tazeliğini kaybettiğini gösterebilir.

Çekirdeksiz mandalina almak için bu çeşitleri hatırlayın

Çekirdek sevmeyenler için mandalina çeşidini bilmek önemli bir avantaj sağlıyor.

Satsuma olarak da bilinen Unshiu mandalinaları, genellikle az çekirdekli veya çekirdeksiz olmalarıyla biliniyor. Ayrıca kolay soyulmalarıyla da öne çıkıyor.

Klementinler ise küçük boyutları, hoş kokuları ve tatlı lezzetleriyle dikkat çekiyor, ancak bu çeşidin her zaman çekirdeksiz olduğunu söylemek mümkün değil.

Nadorcott mandalinaları da tatlı ve sulu yapılarıyla biliniyor. Bununla birlikte çekirdek sayısı, yetiştirme ve tozlaşma koşullarına göre değişebiliyor.

Bu nedenle mandalina seçerken yalnızca görünümüne değil, çeşidine de dikkat etmek gerekiyor. Fiyatı veya ambalajı ise çekirdeksiz olduğunun kesin garantisini vermiyor.

Ekşi mandalinaları hemen çöpe atmayın

Aldığınız mandalinalar beklediğiniz kadar tatlı çıkmadıysa onları değerlendirmek için farklı yöntemler deneyebilirsiniz.

Ekşi mandalinalar meyve salatalarında, keklerde ve çeşitli tatlılarda kullanılabilir. Suyu ise özellikle kümes hayvanlarıyla servis edilen aromatik soslara lezzet katabilir.

Mandalinaları birkaç gün oda sıcaklığında veya pencere kenarında bekletmenin onları belirgin şekilde tatlandıracağını düşünmeyin.

Turunçgiller, dalından toplandıktan sonra neredeyse hiç şeker üretmediği için tatlarında önemli bir değişim meydana gelmiyor.

Mandalinaların tazeliğini korumak için nasıl saklanmalı?

Mandalinaların daha uzun süre taze kalması için serin bir ortamda saklanması öneriliyor. Meyveleri düzenli olarak kontrol etmek ve bozulmaya başlayanları ayırmak da önem taşıyor.

Çünkü küflenmeye veya çürümeye başlayan bir mandalina, yakınındaki diğer meyvelerin de daha hızlı bozulmasına neden olabiliyor.

Mandalinaları hava almayan, sıkıca kapatılmış poşetlerde uzun süre bekletmekten kaçının. Hava alabilecekleri bir ortamda saklayın ve hasarlı meyveleri zamanında ayıklayın.

Sonuç olarak, mandalina alırken yalnızca rengine ve şekline bakmak yeterli değil. Meyvenin ağırlığını, kabuğunu, sertliğini ve çeşidini kontrol etmek daha tatlı ve sulu mandalinalar seçmenize yardımcı olabilir.