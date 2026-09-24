Mandalina seçerken yalnızca rengine bakmak yeterli değil. Kabuğun dokusu ve sıkılığı ile meyvenin boyutuna göre ağırlığı birlikte değerlendirildiğinde daha sulu ve aromalı olanları seçme ihtimali artıyor. Üstelik bazı mandalina çeşitleri olgunlaştığında bile kabuğunda yeşilimsi tonlar taşıyabildiği için renk tek başına yanıltıcı olabiliyor.

KABUĞUNDAKİ DETAY İPUCU VERİYOR

Tatlı ve sulu mandalinalarda kabuk genellikle diri ve hafif esnek bir yapıya sahip oluyor. Buna karşılık çok sert, kalın ve meyveden belirgin biçimde ayrılmış kabuk, istenilen lezzetin yakalanamayabileceğine işaret edebiliyor. Kabuğun buruşmuş olması ise meyvenin beklediğini ve suyunu kaybetmeye başladığını gösteriyor.

Seçim yaparken mandalinayı elde tartmak da önemli. Aynı büyüklükteki iki mandalinadan daha ağır gelenin genellikle daha fazla su içerme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle yalnızca büyük olanı seçmek yerine boyutuna göre dolgun ve ağır hissedilen meyvelere yönelmek daha iyi sonuç veriyor.

KOKUSU VE SAPI DA ÖNEMLİ

Mandalinanın kabuğundan yayılan belirgin narenciye kokusu da seçim sırasında değerlendirilebilecek işaretlerden biri. Taze meyvelerde sap bölgesi daha canlı görünürken, güçlü ve doğal bir koku aromanın belirgin olduğuna işaret ediyor. Çok az kokan veya kabuğu buruşmaya başlayan mandalinalar ise beklemiş olabilir.

Meyvenin üzerinde ezilmiş, aşırı yumuşamış veya çökmüş bölgelerin bulunmamasına da dikkat etmek gerekiyor. Kısacası diri ve hafif esnek kabuk, boyutuna göre yüksek ağırlık ve belirgin narenciye kokusu birlikte değerlendirildiğinde daha sulu ve lezzetli mandalina seçmek kolaylaşıyor.