Kış mevsiminde bağışıklığı güçlendirmek için ilk başvurulan narenciye ürünlerine kıyasla çok daha yoğun vitamin barındıran doğal bir meyve, laboratuvar verileri ve geleneksel tıp literatüründeki yeriyle öne çıkıyor.

Laboratuvar verileri, 100 gramında 500 ila 1500 miligram arasında C vitamini barındıran kuşburnunun, portakala oranla 20 kata kadar daha zengin bir vitamin profiline sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu değer, soğuk hava dalgalarıyla birlikte enfeksiyon riskinin yükseldiği kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyen en yoğun doğal kaynaklardan birini işaret ediyor.

KUŞBURNU İLE PORTAKAL ARASINDAKİ VİTAMİN FARKI NEDİR?

Gıda kimyası analizlerine göre standart 100 gram portakal ortalama 50 miligram C vitamini içerirken, aynı miktardaki taze kuşburnu meyvesinde bu oran 500 ile 1500 miligram seviyelerine kadar ulaşıyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve tüketimi genellikle ihmal edilen bu yabani meyve, askorbik asit yoğunluğu sayesinde narenciye grubu ürünlerin çok üzerinde bir antioksidan kapasitesi sunuyor.

Yüzyıllardır geleneksel Çin tıbbında sindirim sistemi rahatsızlıkları ve ishal tedavisinde kullanılan kuşburnu, bünyesindeki yüksek lif oranı ve biyoaktif bileşenlerle sindirim kanalını doğrudan destekliyor. Zengin mineral ve vitamin kombinasyonu metabolik enerji üretimini dengelerken, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan kas yorgunluğu ve eklem ağrılarının hafifletilmesinde de fizyolojik katkı sağlıyor.

GÜNLÜK TÜKETİM ŞEKLİ BAĞIŞIKLIĞI NASIL ETKİLİYOR?

Kuşburnunun sıcak suyla demlenerek çay formunda tüketilmesi boğaz mukozasını yumuşatırken, terletici etkisi sayesinde vücudun toksin atım mekanizmasını harekete geçiriyor. Kış yorgunluğu ve halsizliğe karşı kahvaltılarda şekersiz marmelat ya da gün içinde demlenmiş bitki çayı şeklinde beslenme rutinine dahil edilmesi tavsiye edilen meyve, çözünür lif içeriği sayesinde bağırsak fonksiyonlarını da düzenliyor.