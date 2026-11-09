Yabani kuşburnu, özellikle C vitamini bakımından öne çıkan meyveler arasında bulunuyor. 100 gramında yaklaşık 426 miligram C vitamini bulunan kuşburnunda, aynı miktardaki portakalda ise 53 miligram C vitamini yer alıyor. Bu değerler, kuşburnunun C vitamini içeriğinin portakaldan yaklaşık 8 kat fazla olduğunu gösteriyor.

LİF VE MİNERAL BAKIMINDAN DA ZENGİN

Kuşburnunun besin değeri yalnızca C vitaminiyle sınırlı değil. 100 gramında yaklaşık 24 gram lif, 5,8 miligram E vitamini ve 169 miligram kalsiyum bulunan meyve, A vitamini ve likopen de içeriyor. Yaklaşık 162 kalorilik enerji değerine sahip olan kuşburnu, farklı besin öğelerini bir arada barındırıyor.

ARAŞTIRMALARDA KURUTMA SICAKLIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Estonya'daki Tartu Üniversitesi ile Çekya'daki Charles Üniversitesi araştırmacıları, kuşburnunun farklı sıcaklıklarda kurutulmasının vitamin içeriğine etkisini inceledi. Araştırmada 60-80 derece arasındaki kısa süreli kurutma işleminin daha iyi sonuç verdiği belirlendi. Daha düşük sıcaklıklarda kurutulan örneklerde C vitamini kaybı yaşanırken, 100 derecede birkaç saat bekletilen kuşburnundaki C vitamininin tamamen parçalandığı tespit edildi.

DONDURULARAK SAKLANDIĞINDA VİTAMİNİNİ KORUYABİLİYOR

Araştırmada en yüksek C vitamini değerinin taze kuşburnunun kurutulmadan dondurulmasıyla korunduğu görüldü. Eksi 18 derecede bir yıl boyunca saklanan örneklerde belirgin bir vitamin kaybına rastlanmadı.

Öte yandan eczanelerden ve doğal ürün mağazalarından temin edilen 15 farklı kurutulmuş kuşburnu ürünü de incelendi. Ürünlerin yarısında ölçülebilir miktarda C vitamini bulunmadı.

KUŞBURNU ÇAYI NASIL HAZIRLANMALI?

Evde gerçekleştirilen karşılaştırmalarda, kurutulmuş ve toz hâline getirilmiş kuşburnunun 15 dakika kaynatılmasıyla C vitamininin suya geçişinin en yüksek seviyeye ulaştığı belirlendi. Bu sonuç, kuşburnunun hazırlanma biçiminin tüketilen vitamin miktarını etkileyebileceğine işaret ediyor.

EKLEM AĞRILARI ÜZERİNDE DE İNCELENDİ

Kuşburnunun olası etkileri üzerine yapılan araştırmalar yalnızca vitamin içeriğiyle sınırlı kalmadı. 2008 yılında yayımlanan ve 287 hastanın verilerini kapsayan bir meta-analizde, kuşburnu tozunun eklem kireçlenmesine bağlı ağrılar üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Çalışmada kuşburnu tozu kullanan hastaların ağrı puanlarında daha fazla düşüş görüldü. Ayrıca bu kişilerin tedaviye yanıt verme olasılığının diğer gruba kıyasla iki kat daha yüksek olduğu bildirildi.