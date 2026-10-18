Kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla tüketilen narenciye ürünlerine kıyasla çok daha yüksek etken madde oranına sahip olan Kakadu eriği, küresel gıda, ilaç ve cilt bakımı endüstrilerinin birincil ham madde tedarik listelerinde yer alıyor. 100 gramlık porsiyonunda mandalinanın 70 ila 120 katı oranında C vitamini barındıran tropikal meyve, sınırlı tedarik imkanları sebebiyle uluslararası ticarette katma değeri yüksek ürünler arasında gösteriliyor.

C VİTAMİNİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Bilimsel analizler, Kakadu eriğinin ağırlığına oranla dünyada tespit edilen en yüksek C vitamini konsantrasyonuna sahip olduğunu ortaya koyuyor. Meyvenin 100 gramında 3 bin ile 5 bin 300 miligram arasında askorbik asit (C vitamini) tespit ediliyor.

Yapılan hesaplamalara göre, tek bir meyvenin dahi bir yetişkinin haftalık C vitamini ihtiyacını tek başına karşılayabildiği belirtiliyor. Yüksek antioksidan kapasitesi, meyvenin özellikle hücresel koruma ve serbest radikallerle mücadele amaçlı endüstriyel formüllerde temel bileşen olarak kullanılmasına yol açıyor.

BU MEYVE TÜRKİYE'DE YA DA BAŞKA BİR ÜLKEDE YETİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Meyvenin yüksek ticari getirisi nedeniyle yurt dışında tarımını yapma yönündeki girişimler, katı biyolojik ve yasal engellere takılıyor. Kakadu eriği yalnızca Avustralya’nın kuzeyindeki tropikal savanlarda, sulak ve bataklık arazilerde yabani olarak yaşam döngüsünü sürdürüyor.

Yılın bir bölümünü yoğun muson taşkınları altında, kalan dönemini ise aşırı kuraklık koşullarında geçiren bu ekosistem, kontrollü laboratuvar seralarında dahi yapay olarak yeniden üretilemiyor. Bunun yanı sıra Avustralya hükümeti, endemik bitki türünü korumak amacıyla canlı tohum, kök veya fidanların kıta dışına çıkarılmasını yasal mevzuatla tamamen yasaklamış durumda bulunuyor. Ürünün hasat ve üretim yetkisi ise münhasıran bölgedeki yerli Aborjin topluluklarının kontrolünde yürütülüyor.

KOZMETİK VE İLAÇ SEKTÖRÜNDE NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Taze meyve formunda ihracatı ve lojistiği mümkün olmayan ürün, hasadın hemen ardından dondurularak kurutma işleminden geçiriliyor ve toz veya saf yağ haline getiriliyor. Elde edilen bu konsantre ham madde, uluslararası ticaret kanalları üzerinden ilaç ve kozmetik üreticilerine ulaştırılıyor.

Yaşlanma karşıtı ve leke görünümünü azaltıcı özellikleri nedeniyle cilt serumlarında geniş kullanım alanı bulan Kakadu özütü, yerli ve yabancı üreticiler tarafından işlenerek nihai tüketiciye sunuluyor. İşlenmiş ürünlerin 30 mililitrelik şişeleri perakende pazarında 400 TL ile 1200 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, katm