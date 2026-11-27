Soğuk havaların gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek için sofralardan eksik edilmeyen mandalina, yanlış tüketim alışkanlıkları nedeniyle en değerli besin öğelerini kaybediyor. Özellikle meyveyi soyduktan sonra dilimlerin üzerindeki ince beyaz lifleri (albedo tabakasını) titizlikle temizlemek, farkında olmadan sağlığa sunulan en büyük doğal kalkanı çöpe atmak anlamına geliyor.

MEYVENİN KENDİSİNDEN DAHA FAZLA ANTİOKSİDAN İÇERİYOR

Beslenme ve fitoterapi uzmanlarının dikkat çektiği bilgilere göre, mandalina dilimlerini saran beyaz kılçıklar yüksek oranda flavonoid, pektin ve C vitamini barındırıyor. Bilimsel araştırmalar, narenciye kabuğunun iç kısmında yer alan bu beyaz dokunun, meyvenin sulu iç kısmına kıyasla çok daha yoğun antioksidan kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Vücudu serbest radikallere karşı koruyan bu bileşenler, özellikle kış hastalıklarına karşı direnci artırıyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR VE SİNDİRİMİ DÜZENLİYOR

Mandalinanın beyaz liflerini ayıklamadan tüketmek, kan şekeri kontrolü açısından da kritik bir rol oynuyor. Meyvenin doğal şekeri olan fruktozun kana hızlı karışmasını engelleyen bu çözünür lifler, ani kan şekeri yükselmelerinin önüne geçiyor. Aynı zamanda bağırsak florasını destekleyen pektin maddesi sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor ve uzun süre tokluk hissi sağlıyor.

DAMAR SAĞLIĞINI KORUYOR, KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Uzmanların "sakın koparmayın" diyerek uyardığı bu beyaz lifler, kalp ve damar sağlığı üzerinde de doğrudan etkili. İçeriğinde bulunan hesperidin adlı güçlü bileşen, kan damarlarının esnekliğini korumaya yardımcı olurken kötü kolesterolün (LDL) düşürülmesine katkı sunuyor. Uzmanlar, mandalinadan tam verim alabilmek için dilimlerin üzerindeki beyaz tabakayı soymadan, doğal haliyle tüketilmesini tavsiye ediyor.