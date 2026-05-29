ÇİFTLİK ÖNÜNDE KUYRUK

Bangladeş’te Kurban Bayramı’nda sıra dışı bir olay yaşandı. Sarı kakülü ve beyaz teni nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a benzetilen ve bu lakapla anılan albino manda, sosyal medyada viral oldu. Ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, 700 kiloluk hayvanın sarı kakülünü ve sakin tavırlarını görebilmek için çiftliğe akın etti. Bunun üzerine Bangladeş hükümeti resmi olarak devreye girdi.

PARASI İADE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Salahuddin Ahmed, “Hayvanı kesmeyin” talimat verdi. Mandayı kurbanlık olarak satın alan kişiye ücreti geri verildi. Kesimden kurtarılan manda, bundan sonraki yaşamını rahat geçirmesi için Dakka’daki ulusal hayvanat bahçesine nakledildi. Mandanın sahibi Ziauddin Mridha, hayvana “Donald Trump” isminin, aradaki benzerliği ilk fark eden küçük kardeşi tarafından verildiğini söyledi.

Manda Trump, hayvanat bahçesine götürüldü.

ÖZEL BAKIM GEREKİYOR

Mandanın sık beslenme ve düzenli banyo gibi özel bakıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.