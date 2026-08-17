Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin haklarının verilmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattığı eylem 8'inci gününde devam ediyor.
Madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşme talebinde bulundu.
Sendika ve işçilerin görüşme taleplerine yanıt verilmemesi üzerine eylem Bakanlık önünde devam etti.
ŞİKAYET EDİLDİLER
İşçiler, önceki saatlerde baretlerini Bakanlığın kapısına vurarak tepkilerini gösterdi. Eylem sırasında Bakanlık kapısındaki tekerlerden biri kırıldı.
Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, olay nedeniyle kendilerinden şikayetçi olunduğunu söyledi.
Sendika, oluşan zararın giderilmesi için kaynakçı çağırdıklarını ancak kaynakçının çalışma yapmasına Bakanlık güvenlik görevlilerinin izin vermediğini açıkladı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Eylemin sürmesi üzerine polis ekipleri Bakanlık önünde müdahalede bulundu.
Polis ekiplerinin uyarısının ardından Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı.