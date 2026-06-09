Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte mangal sezonu da açıldı; ancak bu durumu fırsat bilen satıcılar etiketleri suni olarak yükseltmeye başladı. Bütün tavuk fiyatlarında ortalama yüzde 45 ila 60 oranında bir artış gözlemlenirken, asıl büyük fiyat dalgalanması doğrudan mangallık olarak talep gören parçalanmış tavuk ürünlerinde yaşandı.
KANAT FİYATLARI KATLANARAK ARTTI
İlkbahar aylarında kilogramı ortalama 220 lira seviyelerinde olan ızgaralık kanat fiyatı, mangal sezonuyla birlikte yüzde 115 oranında artarak 450 liraya kadar çıktı. Tavuk pirzola fiyatları ise 165 lira seviyelerinden 260 liraya tırmanarak yüzde 55 zamlandı.
Fahiş fiyatlar sadece tüketicileri değil, mahalle kasaplarını da zor durumda bırakıyor.
PİKNİK EKİPMANLARI DA ZAMLARDAN NASİBİNİ ALDI
Fırsatçılık yalnızca beyaz etle sınırlı kalmadı. Mangal sezonunun açılmasıyla birlikte temel piknik ekipmanlarının fiyatları da rekor seviyelere ulaştı. Mangal kömürünün bahar aylarında kilogramı 80 TL iken, güncel fiyatı 150 TL'ye ulaştı. 300 TL bandında satılan standart mangallar 600 TL'ye yükseldi. Nisan ayında ortalama 800 TL'ye bulunabilen katlanabilir masa sandalye setleri 1.500 TL'ye fırladı.