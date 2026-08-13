İngiltere'de etkisini artıran aşırı sıcaklar, beraberinde orman yangını riskini de yükseltti. Hükümet, sıcak hava nedeniyle oluşabilecek yangınlara karşı önlem almak amacıyla tek kullanımlık mangalların satışına yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

HÜKÜMETTEN MAĞAZALARA ÇAĞRI

Başbakan Andy Burnham, Acil Durum Kabine Toplantısı'nın (COBRA) ardından yaptığı açıklamada, mağazalara tek kullanımlık mangal satışlarını geçici olarak durdurma çağrısında bulundu.

Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İngiltere Çevre Ajansı yetkililerinin katıldığı toplantıda, aşırı sıcakların oluşturduğu yangın riski ele alındı.

Burnham, kısa vadede satışların askıya alınmasını isterken, uzun vadede ise yaz aylarında tek kullanımlık mangalların satışının tamamen yasaklanmasının değerlendirilebileceğini söyledi.

SICAKLIKLAR 38 DERECEYE ÇIKABİLİR

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), aşırı sıcaklar nedeniyle bugün için ikinci en yüksek uyarı seviyesini uygulamaya aldı.

Özellikle Midlands, güneydoğu İngiltere ve Londra çevresinde sıcaklıkların 30 derecenin ortalarına ve daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor. Bazı bölgelerde termometrelerin 38 dereceyi göstermesi halinde, bu yazın şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık değeri kaydedilmiş olacak.

Yüksek sıcaklıkların yanı sıra kuraklık ve kuru bitki örtüsünün de yangınların hızla yayılma riskini artırdığı belirtiliyor.

TEK KULLANIMLIK MANGALLAR YANGIN RİSKİNİ ARTIRIYOR

İngiltere'de tek kullanımlık mangallar daha önce de yangınlarla bağlantılı olarak gündeme gelmişti. Başbakan Burnham, vatandaşlara aşırı sıcakların etkili olduğu dönemlerde bu ürünleri kullanmamaları çağrısında bulunmuştu.

İtfaiye yetkilileri ile İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) de 2023 yılında, aşırı sıcaklık uyarılarının yapılması veya yerel yönetimlerden "kanıta dayalı" talepler gelmesi halinde tek kullanımlık mangal satışlarının geçici olarak durdurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Hükümetin son çağrısıyla birlikte, özellikle yaz aylarında tek kullanımlık mangalların satışına yönelik daha kapsamlı ve kalıcı bir düzenleme yapılması yeniden gündeme geldi.