AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu, DEM Parti’ye yakın İlke TV adlı TV kanalına verdiği demeçte “Allah Öcalan ve İmralı Heyeti’nden razı olsun dedi.

Kepoğllu, bir süre önce Meclis bahçesinde mangalda kebap yapmıştı. 2023’ün son ayında bütçe görüşmeleri devam ederken Meclis bahçesinde mangal partisi düzenleyen Kepoğlu, “Gazi Meclisimiz Bugün Kadim Şehrimiz #Diyarbakır Koktu...” paylaşımın yapmıştı.

Paylaşımın tepki çekmesi üzerine Kepoğlu “Mağmut Ağa’nın kızıyım. Tek kuruş kamu kaynağı harcanmadı. Yaptığımız bu ikramda gösteriş yoktur alayiş yoktur. Bu ülke insanına has misafirperverlik vardır ve bir Diyarbakırlı olarak misafiri olan hürmetimiz gereği doğal olarak hemen herkesle de bire bir ilgilendim” demişti.