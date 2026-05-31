İspanyol moda devi Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in Aralık 2024’te Montserrat Dağı’nda hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme meydana geldi. Babasını öldürmekle suçlanan ve 1 milyon euro kefaletle serbest bırakılan Jonathan Andiç, ölümün kaza olduğunu kanıtlamak amacıyla mahkemeye yeni bir video kaydı sundu.

Aynı zamanda Türk vatandaşı olan 71 yaşındaki milyarder iş insanı İsak Andiç, oğlu Jonathan Andiç ile İspanya’da gerçekleştirdiği dağ yürüyüşü esnasında yaklaşık 150 metrelik uçuruma düşerek yaşamını yitirmişti. Olay sonrasında hakkında cinayet şüphesiyle adli işlem başlatılan ve yurt dışına çıkış yasağı konulan Jonathan Andiç, babasının ölümünün tamamen kaza sonucu gerçekleştiğini ileri sürüyor.

Jonathan Andiç’in savunma heyeti, dava dosyasına İsak Andiç’in ölümünden yaklaşık 10 ay öncesine ait bir güvenlik kamerası görüntüsü ekledi. Söz konusu kayıtta, iş insanının bir iş yemeğine doğru yürürken aniden dengesini kaybettiği, dizinin boşalmasıyla öne doğru sendelediği ve yanındakilerin müdahalesiyle düşmekten kurtulduğu görülüyor. Avukatlar bu görüntünün, İsak Andiç’in geçmişte de ani denge kayıpları yaşadığını kanıtladığını savunuyor. Savunma dilekçesinde ayrıca, Andiç’in dizlerindeki kireçlenme rahatsızlığı sebebiyle dağda düşerken refleks gösterememiş olabileceği ve avuç içlerinde düşmeye bağlı tutunma izi bulunmamasının da bu tıbbi durumdan kaynaklandığı ifade edildi.

DOSYADAKİ ÇELİŞKİLER

Buna karşılık, soruşturmayı yürüten hakim Raquel Nieto Galvan, şüpheli Jonathan Andiç’in mahkeme kürsüsündeki ifadeleri ile babasının vefatının hemen ardından yetkililere yaptığı açıklamalar arasında çelişkiler tespit ettiğini tutanaklara geçirdi. Dava dosyasında, baba ile oğul arasındaki ilişkinin sorunlu yapıya sahip olduğu ve Jonathan Andiç’in mali konulara yoğun ilgi gösterdiği yönündeki hakim tespitleri de yer aldı.

Soruşturmadaki bir diğer hukuki inceleme konusu ise Jonathan Andiç’in babasının ölüm döneminde kullandığı iPhone 14 model cep telefonuna ilişkin oldu. Andiç, söz konusu cihazın Ekvador seyahati sırasında çalındığını beyan etti. Yapılan teknik incelemede Andiç’in yeni bir cihaza geçiş yaparken eski telefonundaki verileri sildiği belirlenirken, adli makamlar İsak Andiç ile yapılmış olan bazı kritik yazışmaların silinmiş olma ihtimalini araştırıyor.

Mahkeme, savunma tarafından dosyaya sunulan yeni video kaydını ve diğer delilleri incelemeyi sürdürüyor.