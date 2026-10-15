Moda dünyasının uluslararası liderlerinden MANGO, mevcut Online Operasyonlar ve Müşteri İlişkileri Direktörü Marlies Hersbach’ın, Ocak 2027 itibarıyla David Payeras’ın yerine İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu.

Yeni atamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MANGO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Toni Ruiz, “Marlies’in İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine atanması, MANGO’nun kültürünü ve değerlerini iş stratejimiz ve gerçeklerimizle daha da uyumlu hale getirme hedefimizin yanı sıra, şirketimizin küreselleşmesine olan inancımızı da yansıtıyor. Bu atama aynı zamanda şirket içindeki yetenekleri destekleme ve üst yönetimde kadın liderliğini güçlendirme konusundaki kararlılığımızın da bir göstergesi.” dedi.

Hersbach, Kiabi ve Pimkie gibi moda sektöründeki şirketlerde edindiği deneyimlerle güçlü bir uluslararası kariyere sahip.

MANGO’nun iş yapısı ve kurum kültürünü de yakından tanıyan Hersbach, 2020 yılında Uluslararası Perakende Direktörü olarak şirkete katıldı. 2024 yılında E-ticaret İcra Direktörü görevini üstlendikten sonra, Temmuz 2025’te Online Operasyonlar ve Müşteri İlişkileri Direktörlüğü görevine terfi ederek Katalonya merkezli uluslararası şirketin İcra Kurulu’na katıldı.

Yeni göreviyle ilgili konuşan Marlies Hersbach, "İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini üstlenmek, benim için heyecanla karşıladığım yeni bir meydan okuma. MANGO’daki kariyerim boyunca asıl farkı yaratanın çalışanlarımız, ekiplerimiz ve kurum kültürümüz olduğunu bizzat deneyimledim. Hedefim, yetenekleri geliştiren, iş birliğini teşvik eden ve çalışanların ve işimizin birlikte büyümesini sağlayacak koşulları yaratan bir organizasyonu desteklemeye devam ederek MANGO’nun büyümesine ve dönüşümüne eşlik etmektir.” dedi.

Öte yandan, mevcut İnsan Kaynakları Direktörü David Payeras, yıl sonunda yeni mesleki projelere yönelerek kariyerinde yeni bir yolculuğa çıkacak. 2021 yılında MANGO’ya katılmasından bu yana İnsan Kaynakları alanının gelişiminde önemli bir rol üstlenen Payeras, çalışanları merkeze alan yaklaşımıyla şirketin cirosunu neredeyse ikiye katladığı ve çalışan sayısını 13.000’den 18.000’in üzerine çıkardığı kapsamlı büyüme ve organizasyonel dönüşüm sürecine katkıda bulundu.

MANGO, David Payeras’a şirketteki görev süresi boyunca gösterdiği özveri, stratejik vizyonu ve organizasyonel dönüşüm ve yetenek gelişimine sağladığı olağanüstü katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Payeras’ın çalışmaları, şirketin uluslararası genişleme sürecini desteklemede ve geleceğin MANGO’sunun temellerini atmada önemli bir rol oynadı. Bu başarılar, Top Employer 2026 ünvanının kazanılması ve MANGO’nun Financial Times ve Forbes’un prestijli sıralamalarında çalışılacak en iyi şirketler arasında yer alması gibi uluslararası ödüllerle de tescillendi.

Sorunsuz bir geçiş süreci sağlamak ve devam eden projelerin sürekliliğini korumak amacıyla David, önümüzdeki aylarda Marlies ile yakın iş birliği içinde çalışarak görev devrini yönetecek.